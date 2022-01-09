Руководители силовых структур Казахстана доложили Токаеву о повсеместной стабилизации обстановки

Руководители правоохранительных ведомств Казахстана доложили президенту Касым-Жомарт Токаеву о стабилизации ситуации в стране, сообщил в воскресенье сайт главы республики.

«Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз», - говорится в сообщении.

Главе государства было доложено, что «правоохранительными органами и вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах».

«Во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - информировал сайт президента.

«Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране», - говорится в сообщении.

Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков. «Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов Алматы и других регионов», - говорится в пресс-релизе.

Заседание прошло под председательством Токаева. В ходе заседания с докладами выступили генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел.