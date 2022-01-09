Третий за день военный самолет с российскими гражданами прибыл из Алматы в Москву

Третий за день самолет Воздушно-космических сил России с сотней гражданами РФ на борту прибыл из Алматы в Москву, сообщили в Минобороны РФ.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алматы, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два российских военных самолета в воскресенье эвакуировали из Алматы 200 российских граждан, сообщили в Минобороны РФ.

В воскресенье твиттер ситуационно-кризисного центра МИД РФ сообщил, что за все время 13 рейсов ВКС вывезли из Алматы 1422 человека.