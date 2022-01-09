На Кипре обнаружили штамм коронавируса, комбинирующий признаки «дельты» и «омикрона»

На Кипре ученые обнаружили сочетания штаммов «дельта» и «омикрон», сообщила в воскресенье газета Le Figaro.
«Теперь есть случаи совмещенного заражения «омикроном» и «дельтой», и мы нашли этот штамм, являющийся комбинацией двух», - приводит издание слова профессора биологии кипрского университета Леондиоса Кострикиса.
По его словам, у этого варианта коронавируса есть генетические признаки «омикрона» и геномы «дельты».
Предстоит увидеть, добавил ученый, «будет ли этот штамм более патологическим или более заразным, и станет ли он преобладающим».
Уже зарегистрировано 25 случаев таких заражений.
Образцы «дельтакрона», как решили назвать штамм, были направлены в Институт Пастера в Париж, отмечает Le Figaro.
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