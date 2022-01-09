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Здравоохранение 09.01.2022 20:00

На Кипре обнаружили штамм коронавируса, комбинирующий признаки «дельты» и «омикрона»

На Кипре ученые обнаружили сочетания штаммов «дельта» и «омикрон», сообщила в воскресенье газета Le Figaro.

«Теперь есть случаи совмещенного заражения «омикроном» и «дельтой», и мы нашли этот штамм, являющийся комбинацией двух», - приводит издание слова профессора биологии кипрского университета Леондиоса Кострикиса.

По его словам, у этого варианта коронавируса есть генетические признаки «омикрона» и геномы «дельты».

Предстоит увидеть, добавил ученый, «будет ли этот штамм более патологическим или более заразным, и станет ли он преобладающим».

Уже зарегистрировано 25 случаев таких заражений.

Образцы «дельтакрона», как решили назвать штамм, были направлены в Институт Пастера в Париж, отмечает Le Figaro.

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Тэги: КИПР, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, ВЫЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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