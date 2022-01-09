На Кипре обнаружили штамм коронавируса, комбинирующий признаки «дельты» и «омикрона»

На Кипре ученые обнаружили сочетания штаммов «дельта» и «омикрон», сообщила в воскресенье газета Le Figaro.

«Теперь есть случаи совмещенного заражения «омикроном» и «дельтой», и мы нашли этот штамм, являющийся комбинацией двух», - приводит издание слова профессора биологии кипрского университета Леондиоса Кострикиса.

По его словам, у этого варианта коронавируса есть генетические признаки «омикрона» и геномы «дельты».

Предстоит увидеть, добавил ученый, «будет ли этот штамм более патологическим или более заразным, и станет ли он преобладающим».

Уже зарегистрировано 25 случаев таких заражений.

Образцы «дельтакрона», как решили назвать штамм, были направлены в Институт Пастера в Париж, отмечает Le Figaro.