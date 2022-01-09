Президент Казахстана сменил двух заместителей главы комитета национальной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, сообщила в воскресенье вечером его пресс-служба. По информации сайта президента Казахстана, «Косжанов Бакытбек назначен заместителем председателя КНБ республики Казахстан; Амерханов Аскар назначен заместителем председателя КНБ республики Казахстан».

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