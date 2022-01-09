Четвертый российский военный самолет доставил в Москву из Казахстана 100 граждан РФ

В России совершил посадку четвертый за день военный самолет с гражданами РФ, которых эвакуируют из Казахстана.

«Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алматы, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», - говорится в сообщении Минобороны РФ.