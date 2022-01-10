Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане

Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин. "Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения. Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации", - сказал Карин в эфире госканала в понедельник.

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