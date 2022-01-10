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СНГ 10.01.2022 09:34

Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане

Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения. Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации", - сказал Карин в эфире госканала в понедельник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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