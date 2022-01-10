Посол РФ в США Антонов: первое время работы миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане демонстрирует его эффективность

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане за первые часы своей работы продемонстрировал эффективность и нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка в стране.

"Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного Президента страны К.-Ж. Токаева. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать Правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", - говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ.

Антонов подчеркнул, что Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй, применяют оружие против мирных граждан, причиняют ущерб государственному и частному имуществу.

"Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе", - сказал посол.

Он также отметил, что "Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных". "О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?! Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят", - заявил посол.

"Это новая попытка "цветной" революции с помощью головорезов и грабителей. Уверен, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации, и корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли. Год назад при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома. Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства", - подчеркнул Антонов.