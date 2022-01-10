Один из иностранцев, активно участвовавших в беспорядках в Алматы, был связан с террористическими группировками за рубежом - КНБ

Задержанный в Алматы лидер одной из экстремистских групп является иностранным гражданином, имел связь с радикалами за рубежом, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом", - говорится в сообщении спецслужбы.

Как сообщалось, на территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года.

9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки, проинформировали в КНБ.

При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.