Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

07.01 $/bbl +/- WTI 78.90 -0.56 Brent 81.75 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.01.2022 09:31

Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков порядка 94 млрд тенге - нацпалата предпринимателей

Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане в результате беспорядков, составила порядка 93,7 млрд тенге, из которых на Алматы приходится 92,2 млрд тенге, сообщает Национальная палата предпринимателей.

"Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 млрд тенге, из них на Алматы приходится 92,2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на 10 января в десяти регионах Казахстана установлено свыше 1,2 тыс. пострадавших субъектов бизнеса.

"Выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы - 1234 субъектов, расположенных в 1399 объекте. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1245, общепит - 25, финсектор - 37, логистика - 9, СМИ - 2", - добавили в Нацпалате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, УЩЕРБ


Похожие новости


Десять сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков в Казахстане - гостелеканал Бизнес потерял от беспорядков в Казахстане около $200 млн - Палата предпринимателей Лукашенко: Беспорядки в Казахстане - попытка очередной атаки постсоветского государства у границ РФ Подстрекательскую роль в беспорядках в Казахстане играют свободные СМИ и забугорные деятели - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]