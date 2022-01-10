Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков порядка 94 млрд тенге - нацпалата предпринимателей

Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане в результате беспорядков, составила порядка 93,7 млрд тенге, из которых на Алматы приходится 92,2 млрд тенге, сообщает Национальная палата предпринимателей.

"Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 млрд тенге, из них на Алматы приходится 92,2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на 10 января в десяти регионах Казахстана установлено свыше 1,2 тыс. пострадавших субъектов бизнеса.

"Выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы - 1234 субъектов, расположенных в 1399 объекте. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1245, общепит - 25, финсектор - 37, логистика - 9, СМИ - 2", - добавили в Нацпалате.