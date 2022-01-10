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07.01 $/bbl +/- WTI 78.90 -0.56 Brent 81.75 -0.24

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ТЭК 10.01.2022 09:31

Цены на нефть слабо растут, Brent подорожала до $81,89 за баррель

Цены на нефть слабо растут после 5%-ного подъема по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $81,89 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $81,75 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,56 (0,7%) и составила $78,9 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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