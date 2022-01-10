Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 10 января ЦБА установил на уровне 1,9268 манат/1EUR (7 января - 1,9211 маната/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 января установил на уровне 0,0225 манат/1RUB (7 января - 0,0224 манат/1RUB). Б.Рустамбеков

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