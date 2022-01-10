Сценарий произошедшего в Казахстане может быть развязан против любой страны

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин уверен, что подобный циничный сценарий произошедшего в республике может быть развязан против любой другой страны.

"(Произошедшее в Казахстане - ИФ-К) не подходит под классификацию "массовые беспорядки". (...) Даже я, занимаясь проблематикой терроризма, наверное, с трудом вспомню, чтобы вот так, несколькими группами могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить объекты коммуникаций, здания и учреждения правоохранительных органов. Это действительно новое явление", - сказал Карин в эфире госканала.

"Нам необходимо понять, что мы вступили в определенный новый период, когда против любой другой страны может быть развязан такой достаточно циничный сценарий, основной целью которого является разрушение целостности государства", - добавил он.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.