Более 500 преступников, в том числе террористов и мародеров, задержаны за сутки в Алматы

В Алматы за минувшие сутки задержано 508 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях, сообщил информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 тысяча 412 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры, распространенном в понедельник.

По ее информации, "зачищены от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина - Раймыбека - Карьерная - Жандосова, квадрат улиц Абая - Достык - Аль-Фараби - Желтоксан. Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов".

Кроме того, на блокпостах, установленных вокруг Алматы, задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, "представляющих оперативный интерес".

"На пульт "102" поступило всего 1021 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - указывается в информации.