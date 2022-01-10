Готовится визит президента Туркменистана в Иран

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян и вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили в Тегеране подготовку документов, которые планируется подписать в рамках предстоящего визита в Иран президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

В ходе встречи Сердар Бердымухамедов, находящийся в Иране с рабочим визитом, заявил о высоком потенциале и возможностях для развития сотрудничества в области транспорта, инженерно-технических услуг и энергетики.

Стороны обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере экономики, торговли, энергетики, транспорта и транзита.

Стороны также обсудили региональные вопросы, в том числе текущую ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

Агентство Mehr также сообщило, что участвующий во встрече глава МИД Туркменистана Рашид Мередов рассказал о двустороннем сотрудничестве, совместных проектах и программах, намеченных между двумя странами.

В субботу газета "Нейтральный Туркменистан" сообщала, что президент Бердымухамедов командировал правительственную делегацию в Тегеран для проведения рабочих встреч по важным направлениям отношений с Ираном.