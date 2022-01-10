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СНГ 10.01.2022 09:45

Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах Казахстана - госсекретарь

Силы миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы не во всех регионах Казахстана, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера", - написал Карин в телеграм-канале в понедельник.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В соответствии с решением совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января в Казахстан на ограниченный период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами миротворческих сил является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана.

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