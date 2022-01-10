В Новой Зеландии обеспокоены тем, что страна не готова к приближающейся вспышке омикрона

Два ведущих эксперта по COVID-19 из Новой Зеландии выразили обеспокоенность в связи с угрозой серьезных последствий вспышки "омикрона", которая ожидается через считанные недели, сообщает в понедельник издание The Guardian.

Они отметили, что, несмотря на высокий уровень вакцинации в Новой Зеландии, число взрослых, получивших бустерную дозу вакцины способную противодействовать "омикрону", остается очень низким, передает The Guardian.

С 17 января в Новой Зеландии планируют начать прививать детей, отгрузка вакцин от компании Pfizer поступила в страну на прошедших выходных, напоминает The Guardian.

Эксперты призвали к значительному сокращению числа людей, имеющих право въезжать в страну, так как на минувших выходных среди вернувшихся в страну людей выявили 64 случая заболевания коронавирусом, вероятнее всего "омикроном", отмечает The Guardian.

Эксперты также считают, что правительство должно потребовать от путешественников сдачу теста на антигены непосредственно перед полетом.

Всего в Новой Зеландии выявили более 14,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 50 человек.