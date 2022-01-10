Президент Армении восстановил Мартикяна в должности замначальника Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян назначил Аракела Мартикяна на должность заместителя главы Генштаба ВС республики. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан по предложению премьера Армении Никола Пашиняна. В августе 2021 г. Мартикян был освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ ВС - заместителя начальника ГШ ВС Армении.

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