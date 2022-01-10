США и РФ на женевских переговорах обсудят взаимные поводы для беспокойства - Шерман

США и Россия на переговорах по гарантиям безопасности обменяются информацией о том, что именно в поведении друг друга вызывает тревогу сторон, заявила в понедельник на фоне начавшихся переговоров в Женеве первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

"Экстренная сессия двустороннего диалога по стратегической стабильности проходит сейчас в Женеве. США выслушают причины для беспокойства России, и поделятся собственными...", - написала она в твиттере.

Шерман также повторила, что США не хотят обсуждать европейскую безопасность без участия союзников и партнеров Вашингтона.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сложной, но деловой состоявшуюся в воскресенье в Женеве встречу, предваряющую переговоры РФ с США 10 января по гарантиям безопасности.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал он журналистам в Женеве.

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, Рябков сказал: "Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом".

Однако ранее газета The Guardian отмечала, ссылаясь на мнение наблюдателей, что достижение серьезных конкретных результатов на переговорах на этой неделе России с США, НАТО и ОБСЕ маловероятно.