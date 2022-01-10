Иран стремится заключить долгосрочное соглашение на венских переговорах, не примет временной сделки - МИД

Тегеран в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) рассчитывает на заключение долгосрочной сделки по атому, и временное соглашение считает бессмысленным, передает агентство "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.
"Мы стремимся к долгосрочному и надежному соглашению. Без этих двух характерных признаков в нашей повестке никакой сделки не будет. Все мы должны убедиться в том, что возвращение США к соблюдению СВПД произойдет с проверками и получением заверений, а также с отменой антииранских санкций", - приводит агентство слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.
Он отметил, что временное соглашение по ядерной сделке ни к чему не приведет.
По словам Хатибзаде, участники переговоров в австрийской столице смогли достичь прогресса по четырем направлениям - по теме отмены санкций, проверок, получения заверения и по ядерным вопросам.
"Видно, что сейчас в Вене все стороны предпринимают усилия для достижения устойчивого результата. Мы достигли тех уровней, которые покажут нам, есть ли у другой стороны необходимая решимость или нет", - добавил он.
Представитель иранского МИД отметил, что для Тегерана также важен и темп переговоров.
"Это неприемлемо, если другая сторона будет плестись, как черепаха, а мы будем двигаться со скоростью света", - заявил Хатибзаде.
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