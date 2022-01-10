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Бизнес и законодательство 10.01.2022 13:45

Саратовская область планирует в 2022г направить бизнес-миссию в Азербайджан

Центр поддержки экспорта Саратовской области РФ в 2022 году планирует проведение бизнес-миссий предпринимателей в Азербайджан.

«Центром поддержки экспорта Саратовской области при содействии регионального министерства экономического развития в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году планируется проведение бизнес-миссий предпринимателей в Алжир, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан», - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте Минэкономразвития области.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в 2021 году бизнес-миссии из Саратовской области посетили Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Армению, Иран, Турцию и Беларусь.

Саратовские компании в 2021 году заключили 82 экспортных контракта, в экспортную деятельность вовлечены девять новых участников.

Э.Шафиев

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Тэги: РФ, БИЗНЕС, САРАТОВ


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