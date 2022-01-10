Саратовская область планирует в 2022г направить бизнес-миссию в Азербайджан

Центр поддержки экспорта Саратовской области РФ в 2022 году планирует проведение бизнес-миссий предпринимателей в Азербайджан.
«Центром поддержки экспорта Саратовской области при содействии регионального министерства экономического развития в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году планируется проведение бизнес-миссий предпринимателей в Алжир, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан», - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте Минэкономразвития области.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в 2021 году бизнес-миссии из Саратовской области посетили Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Армению, Иран, Турцию и Беларусь.
Саратовские компании в 2021 году заключили 82 экспортных контракта, в экспортную деятельность вовлечены девять новых участников.
Э.Шафиев
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