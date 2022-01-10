Песков не знает, планируется ли контакт Путина с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией, были ли у главы государства контакты с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в кризисные дни в этой стране - Владимир Путин был на постоянной связи с действующим президентом Казахстана.

На вопрос журналистов, были ли у Путина прямые контакты с Назарбаевым в период обострения ситуации в Казахстане, представитель Кремля ответил: "Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым".

На уточняющий вопрос, был ли все-таки контакт у Путина с Назарбаевым и не планируется ли он, Песков ответил: "Не обладаю такой информацией".

По словам Пескова, он не знает, пытался ли президент РФ связаться с Назарбаевым и был ли между ними разговор.

Ему также был задан вопрос, беспокоит ли Путина то, где в настоящее время находится Назарбаев и в каком статусе, с учетом того, что бывший президент Казахстана возглавлял Совет безопасности республики пожизненно, однако в ходе беспорядков в стране этот пост занял действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Всё, о чем вы сейчас говорите, относится к сфере внутренних дел суверенного государства Казахстан. Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства, с президентом Токаевым, на фоне тех событий, которые происходили, и на фоне операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны", - ответил Песков.