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СНГ 10.01.2022 14:07

Песков: обострение ситуации в Казахстане стало неожиданностью для всех, в том числе для ОДКБ и России

В Кремле заявили, что развитие ситуации в Казахстане стало неожиданностью как для России, так и для других членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, в какой степени для России было неожиданным резкое обострение ситуации в Казахстане в начале января этого года.

По его словам, "это стало неожиданностью, но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на неожиданность, должным образом отреагировать на вызовы".

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал: "Я хотел вам объяснить, что это не наше дело и не наша прерогатива квалифицировать точно угрозы. Это внутреннее дело Казахстана".

По словам Пескова, квалифицировать угрозы должны сами казахстанцы. Песков обратил внимание на то, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ говорили о конкретных угрозах, но признал, что конкретные силы, которые стоят за событиями в Казахстане, не назывались.

Говоря о совершенствовании системы мониторинга и реагирования на подобного рода угрозы, Песков заметил: "Наивно было бы полагать, что по истечении срока меньше, чем одна неделя после начала достаточно трагических событий, может что-то быстро измениться в реагировании, в анализе. Конечно, для этого нужно время".

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