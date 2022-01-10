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СНГ 10.01.2022 14:07

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Этот разговор состоялся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Песков напомнил, что Путин договорился о разговоре с Рахмоном ранее в понедельник в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане.

Далее, в течение дня у Путина будут проходить "непубличные рабочие встречи", добавил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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