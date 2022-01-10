Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Этот разговор состоялся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Песков напомнил, что Путин договорился о разговоре с Рахмоном ранее в понедельник в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане.

Далее, в течение дня у Путина будут проходить "непубличные рабочие встречи", добавил Песков.