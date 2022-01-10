В Азербайджане выявлено 12 случаев заражения штаммом «омикрон»

В Азербайджане выявлен штамм коронавируса «омикрон», говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
«Вариант вируса SARS-CoV-2 21K (коронавирус) «омикрон» был обнаружен в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа», - отмечается в информации.
Органы здравоохранения в связи с этим призывают граждан Азербайджана сделать бустерную дозу вакцины спустя полгода после второй дозы, либо после выздоровления от коронавируса.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 января в Азербайджане зафиксировано 621 тыс. 234 случаев заражения COVID-19 составило. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 445.
От COVID-19 вылечились 605 тыс. 561 человек, в том числе - 503 за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 228 человека.
Э.Шафиев
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