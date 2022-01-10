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СНГ 10.01.2022 14:15

Прямое обращение Токаева повлияло на отношение стран ОДКБ к событиям в Казахстане - Кремль

Прямое обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ дало импульс к изменению позиции стран-участниц Организации, исходивших до этого из того, что события в Казахстане - внутреннее дело этого государства, пояснили в Кремле.

"Прямое обращение президента Казахстана к ОДКБ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, какое событие повлияло на изменение позиции президента РФ и других государств в отношении событий в Казахстане.

На вопрос, согласились ли лидеры стран ОДКБ на направление миротворческого контингента в Казахстан незамедлительно и без сомнений, Песков ответил положительно. "Безусловно, вы были свидетелями этого", - отметил он.

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