Прямое обращение Токаева повлияло на отношение стран ОДКБ к событиям в Казахстане - Кремль

Прямое обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ дало импульс к изменению позиции стран-участниц Организации, исходивших до этого из того, что события в Казахстане - внутреннее дело этого государства, пояснили в Кремле.

"Прямое обращение президента Казахстана к ОДКБ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, какое событие повлияло на изменение позиции президента РФ и других государств в отношении событий в Казахстане.

На вопрос, согласились ли лидеры стран ОДКБ на направление миротворческого контингента в Казахстан незамедлительно и без сомнений, Песков ответил положительно. "Безусловно, вы были свидетелями этого", - отметил он.