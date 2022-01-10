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СНГ 10.01.2022 14:17

В казахстанском Шымкенте задержано около 40 граждан Киргизии

В Шымкенте в ходе беспорядков задержано 38 граждан Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена страны.

"В институт омбудсмена Киргизии поступила информация о задержании после беспорядков в Шымкете 38 киргизстанцев", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, правозащитники выясняют причины задержания.

"В институт обратились только родственники одного задержанного киргизстанца Баялы Торогельдиева, который работал на рынке в Шымкенте. Он не принимал участия в беспорядках, правоохранительные органы Казахстана ворвались к нему в дом и задержали. Во время допроса он подвергся избиениям и сейчас находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи", - отметил представитель института омбудсмена.

Институт омбудсмена обратился к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой с просьбой оказать содействие в защите прав граждан Киргизии, а также в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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