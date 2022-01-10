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Внешняя политика 10.01.2022 14:18

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военной подготовки

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел в понедельник телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

«Министры обсудили вопросы совместной деятельности в сфере военной подготовки», - сообщило Минобороны и национальной безопасности Турции в своем микроблоге в Twitter.

Гасанов, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», также выразил соболезнование Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих в Акчакале на границе с Сирией.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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