Бишкек направляет Казахстану ноту в связи с задержанием граждан Кыргызстана

МИД Киргизии в связи с задержанием граждан республики в Казахстане направил ноту казахстанской стороне, сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Относительно задержания гражданина Киргизии Юбурова Закира и других граждан республики, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее задержанный в Казахстане гражданин Киргизии Викрам Рузахунов был отпущен после прохождения установленных процедур в присутствии киргизского генконсула.

"Относительно информации о задержании 38 граждан Киргизии в Шымкенте получена информация, что задержание имело место быть в рамках проверочных мероприятий, после проведения которых они были отпущены на свободу", - добавили в МИД Киргизии.

По данным МИД, во время беспорядков в Казахстане погиб один гражданин Киргизии, более ста киргизских граждан были эвакуированы из Казахстана с начала массовых беспорядков.