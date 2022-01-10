НАТО помогает Украине достичь критериев, необходимых для членства - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс помогает Украине в достижении критериев, необходимых для членства в организации, решение о присоединении Киева к НАТО будут только союзники и Украина.
"В отношении членства. Мы подтвердили, что поддерживаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Мы помогаем Украине продвигаться на пути к членству в НАТО посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, не пришло ли время для НАТО предоставить Украине План по достижению членства (ПДЧ) как составляющей политики сдерживания по отношению к РФ.
"Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь. Поэтому фундаментально, чтобы этот принцип никоим образом не был нарушен, что значит, что это Украине и тридцати союзникам по НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто не имеет права ничего об этом сказать", - заявил Столтенберг.
Генсек напомнил, что альянс продолжает предоставлять поддержку Украине - "политическую поддержку ее территориальной целостности и суверенитету, а также практическую помощь".
"Это также четкий сигнал в отношении того, что Украина имеет право себя защищать", - добавил Столтенберг в Брюсселе перед началом заседания комиссии НАТО-Украина, которое пройдет при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
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