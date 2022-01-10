Стоимость электроэнергии в Молдoвe может вырасти в 1,8 раза

Энергокомпания Premier Energy, принадлежащая чешскому инвестфонду Emma Capital, направила запрос в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) Молдавии с требованием повысить тарифы на электроэнергию в стране в 1,8 раза, запрос опубликован 10 января на сайте НАРЭ.
Если регулятор одобрит запрос Premier Energy, то цена для потребителей в Молдавии вырастет с 1,51 до 2,79 молдавского лея за 1 кВт.ч.
Premier Energy объясняет необходимость повышения несколькими факторами: первый - высокие закупочные цены центрального поставщика, компании Energocom, - 2,42 лея за 1 кВт.ч в ноябре-декабре прошлого года и 2,29 лея за 1 кВт.ч с января 2022 года. По сравнению с октябрем прошлого года рост составил 96% и 86% соответственно, отмечает Premier Energy.
Среди причин Premier Energy называет также повышение цен в два раза в соседней Украине и прогнозируемое обесценивание молдавского лея, которое заложено в бюджете, - до 18,77 лея/$1. По данным Национального банка Молдавии на 10 января курс молдавского лея составляет 17,89 лея/$1.
Premier Energy Group работает в Румынии и Молдавии, занимаясь поставками газа и электроэнергии. Румынский рынок является для нее основным. Компания является дочерним предприятием инвестиционного фонда Emma Capital (Чехия).
В Молдавии Premier Energy поставляет электроэнергию в центре и на юге страны, в том числе в Кишиневе. У компании 820 тыс. потребителей, а объем продажи электроэнергии в 2020 году составил 2,5 тыс. ГВт.ч.
В конце прошлого года в Молдавии в 2,5 раза выросли цены на природный газ для потребителей - с 4,3 лея до 11 леев за кубометр газа.
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