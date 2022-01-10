В Швеции на этой неделе вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник объявила о введении в стране новых ограничений из-за рекордного уровня распространения коронавируса COVID-19, передает Радио Швеции.
Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга 14 января следует работать из дома всем, у кого есть такая возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 местного времени.
Также на общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, смогут находиться до 50 человек.
"Мы бы все хотели, чтобы эта пандемия закончилась, в том числе и я, мы сейчас находимся в той ситуации, где каждому необходимо взять на себя ответственность", - заявила Андерссон.
Премьер отметила, что в настоящий момент коронавирус в стране распространяется рекордными темпами, система здравоохранения испытывает большую нагрузку.
Она также призвала непривитых жителей Швеции пройти вакцинацию от COVID-19.
В свою очередь глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уисел заявила, что новые ограничения будут действовать около месяца. По ее словам, в стране набирает обороты распространение штамма коронавируса "омикрон". По ее слова, вакцины пока еще сокращают риск серьезного течения заболевания, однако "омикрону" удается инфицировать человека, несмотря на вакцинацию или перенесенную болезнь COVID-19.
Всего в Швеции за время пандемии коронавируса выявили более 1,4 млн заражений COVID-19, более 15 тыс. инфицированных скончались.
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