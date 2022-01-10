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СНГ 10.01.2022 22:03

Президент Белоруссии и глава КНР обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в понедельник телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба белорусского президента - главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня.

"На днях Беларусь и Китай отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества - 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что Китай и Белоруссия "эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества".

"Президент Белоруссии и Председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко и Си Цзиньпин затронули темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, сотрудничество в гуманитарной сфере.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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