Кабул получил гумпомощь в размере более $30 млн наличными

Афганистан в понедельник в рамках оказания гуманитарной помощи получил $32 млн наличными, передает телеканал Tolo News со ссылкой на Центральный банк страны.
По его данным, деньги направлены в Международный банк Афганистана.
Аккаунт Tolo News в твиттере также опубликовал фотографию пачек денежных средств, доставленных в Кабул.
Телеканал также сообщил, что, по данным Фонда ООН для помощи Афганистану, Италия предоставила помощь Кабулу в размере $12 млн.
Ранее Tolo News сообщил, что первый заместитель премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар обратился к странам мира с призывом оказать афганскому народу гуманитарную помощь. По словам премьера, в стране складывается "критическая ситуация". Мулла Барадар добавил, что афганцы сильно нуждаются в деньгах, жилье и продовольствии.
"Если иностранные государства прекратят содействие Афганистану, вскоре мы станем свидетелями крупной гуманитарной катастрофы", - прокомментировал телеканалу Tolo обращение Барадара афганский политический аналитик Абдул Насер Риштиа.
Телеканал, в свою очередь, напомнил, что международные гуманитарные организации неоднократно предупреждали о серьезном кризисе на фоне холодной зимы в Афганистане.
Ранее в ООН сообщили, что на борьбу с кризисом в Афганистане было собрано $1,5 млрд.
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