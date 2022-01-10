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Это интересно 10.01.2022 22:34

Финансовые активы домохозяйств Германии в 2021г достигли рекордных 7,7 трлн евро

Финансовые активы домохозяйств в Германии в 2021 году выросли более чем на 7% и достигли рекордных 7,7 трлн евро, свидетельствуют расчеты DZ Bank.

Между тем норма сбережений в прошлом году несколько снизилась и составила порядка 15%. Это означает, что немцы откладывали в среднем примерно по 15 евро с каждых заработанных 100 евро.

В 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, норма сбережений поднималась до максимальных за время ведения расчетов 16,1%. Это объяснялось тем, что многие немцы ограничили расходы, опасаясь потери работы или снижения доходов. Кроме того, вынужденный отказ от путешествий и временное закрытие магазинов серьезно сократило возможности для того, чтобы тратить деньги, отмечает Deutsche Welle.

"Главной движущей силой накопления богатств (в прошлом году - прим. ИФ) стали сэкономленные средства, объем которых, хотя и немного уменьшился, был вновь чрезвычайно высоким по историческим меркам", - заявил экономист DZ Bank Михаэль Штаппель.

Банк учитывает в расчетах денежные средства и банковские вклады, ценные бумаги, а также ожидаемые страховые выплаты.

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