Кыргызский музыкант Рузахунов заявил, что оговорил себя в Казахстане, чтобы быстрее вернуться на родину

Вернувшийся из Казахстана на родину кыргызский музыкант Викрам Рузахунов заявил, что оговорил себя, чтобы быстрее попасть в Бишкек.
"Во время нахождения в заключении я услышал от сокамерников, что если сообщишь, что участвовал в митингах, то сразу экстрадируют на родину. Был такой легкий путь", - сообщил журналистам Рузахунов в понедельник.
По его словам, он прибыл в Алматы 2 января, с 4 по 6 января во время беспорядков в Алматы находился в съемной квартире.
"Ситуация в Алматы накалялась, 7 января я решил вернуться в Бишкек, по дороге в селе Самсы меня задержали военные", - сказал Рузахунов.
Объясняя причины возникновения следов от побоев, Рузахунов сообщил, что "на посту военные задерживали всех, им ничего не докажешь, ситуация была сложная".
Он также отметил, что в камере, где он находился, присутствовали еще четыре гражданина Кыргызстана.
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