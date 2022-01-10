Российско-американские консультации по гарантиям безопасности продолжались около 8 часов

Переговоры делегаций США и РФ в Женеве завершились, сообщают в понедельник американские СМИ со ссылкой на Госдепартамент.

По информации американской стороны, консультации завершились в 16:32 по местному времени (19:32), они продолжались почти 8 часов продолжались.

Консультации проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

Как ожидается, в самое ближайшее время замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведёт пресс-конференцию, где расскажет об итогах встречи.