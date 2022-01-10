Главы МИД РФ и КНР выразили уверенность в возвращении мира и спокойствия в Казахстан

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И убеждены в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие.

"Лавров и Ван И высказали уверенность в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие. Условились поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным международным вопросам", - отмечается в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров в понедельник.

МИД РФ отмечает, что ситуации в Казахстане было уделено основное внимание в ходе разговора. "С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране", - говорится в сообщении.

"Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов", - сообщает МИД РФ.

Кроме того, по мнению обоих министров, действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика".

"Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране. Министры отметили также роль ШОС в обеспечении безопасности в Евразии, включая Центрально-Азиатский регион", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.