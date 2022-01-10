Youtube-канал VMedia: У Еревана нет права, чтобы поднимать вопрос об «особом статусе» для Карабаха

Youtube-канал VMedia продолжает реализацию проекта, направленного на информационно-просветительскую поддержку армянской общественности.
Так, в очередном фильме рассказывается, почему слова первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сказанные им незадолго до отстранения от власти, являются для армянской нации пророческими.
«Действительно, когда образованные люди оттесняются в сторону, а ход истории начинают определять полуграмотные полевые командиры, бандиты, это может привести только к войне и трагедии для поверивших им. Главный их инструмент - фейки, которые создают почву для националистических настроений и экспансионистских устремлений. Армянский народ десятками лет опутывался различными фейками, изобретенными неграмотными политиками, историками и журналистами. Поэтому был начат этот проект. Мы пытаемся вскрыть все эти вековые, плотно переплетенные друг с другом пласты неправды и мифотворчества для того, чтобы стало понятно, какую высокую цену за них приходится платить народам Южного Кавказа», - говорят авторы канала VMedia.
В новом видео канала речь идет о том, что у официального Еревана нет никаких оснований, чтобы поднимать вопрос об «особом статусе» для Карабаха. Авторы фильма подчеркивают, что автономии «Нагорный Карабах», придуманной Сталиным в 1923 году, уже нет, и задают своим зрителям логичные вопросы: «Почему армяне, проживающие в Азербайджане, должны быть, таким образом, выделены среди других народов такой многонациональной страны? И как армянские политики и военные, санкционировавшие удары по азербайджанским городам, могут еще требовать какого-то особого статуса?!».
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