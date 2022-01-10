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Регион 10.01.2022 20:56

Вашингтон серьезно отнесся к предложениям РФ в сфере безопасности - Рябков по итогам переговоров в Женеве

Разговор в Женеве с американцами был глубоким и профессиональным, Вашингтон серьезно отнесся к предложениям РФ в сфере безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разговор был сложным, но очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы", - сказал он по итогам переговоров с представителями США в Женеве.

По словам замминистра, "у нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку".

"Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив".

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Тэги: РОССИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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