Россия в ходе переговоров с США в Женеве заверила американских коллег, что планов "напасть" на Украину нет, эскалационный сценарий исключен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.