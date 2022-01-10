Без продвижения по трём ключевым для России направлениям в переговорах с США работа по другим аспектам будет под вопросом - Рябков

Россия предупредила США, что без продвижения по трем ключевым аспектам - нерасширению НАТО, неразмещению ударных вооружений и освоению территорий государств, вступивших в альянс после 1997 года - работа по другим направлениям сферы безопасности будет под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке надо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, почему НАТО должна по большому счету отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

"Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом", - добавил он.