Гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО являются для РФ императивом - Рябков

Невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

"Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России", - добавил он.