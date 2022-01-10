Гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО являются для РФ императивом - Рябков

Невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.
"Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России", - добавил он.
Youtube-канал VMedia: У Еревана нет права, чтобы поднимать вопрос об «особом статусе» для Карабаха
Алиев отмечает важность совместных инвестиций между Азербайджаном и Кореей, наращивания торговых операций
Президент Алиев подчеркнул важность увеличения товарооборота между Баку и Алжиром
Укргазвыдобування в 2021г увеличила ввод скважин на 22%
Стоимость электроэнергии в Молдoвe может вырасти в 1,8 раза
Укртранснафта не получила заявок на транспортировку по своему участку нефтепровода СЗН
Финансовые активы домохозяйств Германии в 2021г достигли рекордных 7,7 трлн евро
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Вакцинированные кормящие матери передают антитела против коронавируса младенцам
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров