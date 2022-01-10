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Дальнее зарубежье 10.01.2022 21:50

Рябков констатирует отсутствие прогресса на переговорах с США по вопросу нерасширения НАТО

Прогресса в вопросе гарантий нерасширения НАТО на переговорах с США достигнуто не было, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Он отметил, что решение остальных вопросов безопасности зависит от того, будет ли прогресс по вопросу нерасширения НАТО.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, НЕРАСШИРЕНИЕ, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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