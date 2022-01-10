Рябков констатирует отсутствие прогресса на переговорах с США по вопросу нерасширения НАТО

Прогресса в вопросе гарантий нерасширения НАТО на переговорах с США достигнуто не было, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Он отметил, что решение остальных вопросов безопасности зависит от того, будет ли прогресс по вопросу нерасширения НАТО.