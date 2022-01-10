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Регион 10.01.2022 21:55

Армянская и турецкая авиакомпании смогут выполнять нерегулярные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван

Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешения армянской и турецкой авиакомпаниям на выполнение нерегулярных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван.

"Армянская авиакомпания Flyone Armenia и турецкая авиакомпания Pegasus Airlines получили от Комитета гражданской авиации Армении разрешение на выполнение нерегулярных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван", - сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении в понедельник.

FlyOne Armenia - "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора.

Совладельцем FlyOne Armenia является семья одного из крупнейших армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙСЫ


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