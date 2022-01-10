В Армении уголовное дело о хищениях при поставках Минобороны вооружения направлено в суд

Уголовное дело о хищениях при поставках министерству обороны вооружения направлено в суд, среди обвиняемых - действующий начальник Генштаба Армении Артак Давтян.
"Начальник ГШ ВС Армении Давтян обвиняется в злоупотреблении властью, совершенном во время военного положения, войны или в боевой обстановке, что наказываются лишением свободы на срок от семи до тринадцати лет. Экс-министр обороны Тоноян обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет", - сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Армении "Интерфаксу".
Там сказали, что ряд должностных лиц Минобороны достигли договоренности с компанией Mosston Engineering о приобретении 4 тыс. 232 единиц вооружения, приобретение которого ранее было аннулировано из-за их просроченности и не соответствия техническим требованиям. При осуществлении сделки были сфальсифицированы документы. Вооружение было приобретено по завышенным ценам, в результате чего было похищено около $4,7 млн.
Обвиняемыми по делу являются арестованный в настоящее время бывший министр обороны Давид Тоноян, содержащийся под арестом бывший советник министра, глава компании Mosston Engineering Давид Галстян, действующий начальник ГШ ВС Артак Давтян, бывший замначальника ГШ ВС Степан Галстян, а также Аветик Мурадян, Владимир Бабаян, Артем Амбарян.
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