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Регион 10.01.2022 22:26

Рябков: шансы возврата к СВПД по иранской ядерной программе повысились

Шансы на достижение решения по возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы повысились, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения, причем в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая шесть раундов до 20 июня - до момента длительной паузы, повысились", - сказал он по итогам переговоров в Женеве с представителями США по гарантиям безопасности.

По словам замминистра, "это положительный момент: все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем". "Конечно, время не стоит на месте, и в иранской ядерной программе есть существенный прогресс, это не облегчает задачу переговорщиков", - подчеркнул Рябков.

В то же время, отметил он, "есть целая серия сюжетов, связанная с облегчением санкционного бремени, которое с трудом поддается решению".

"На пути к этой цели возможны различные схемы", - сказал замминистра.

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Тэги: РОССИЯ, СВПД, ШАНСЫ, МИД


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