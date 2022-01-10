Охрану аэропорта Алматы обеспечивают российские десантники - Минобороны РФ

Российские десантники из состава контингента ОДКБ в Казахстане обеспечивают безопасность международного аэропорта Алматы, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски на аэропорт "Алматы" Республики Казахстан приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта. Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Российские военные заявили, что для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ организовано ведение воздушной разведки комплексами беспилотной авиации.
В Казахстане выполняют миротворческие задачи более 2 тыс. военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном саммите ОДКБ, проходящем в режиме видеоконференции.
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