Боррель высказал опасения, что силы РФ могут задержаться в Казахстане

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране.
"Опыт говорит о том, что, когда русские приходят, им сложно уйти", - заявил Боррель в интервью BBC Radio 4, отвечая на вопрос о событиях в Казахстане.
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