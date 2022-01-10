Боррель высказал опасения, что силы РФ могут задержаться в Казахстане

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране. "Опыт говорит о том, что, когда русские приходят, им сложно уйти", - заявил Боррель в интервью BBC Radio 4, отвечая на вопрос о событиях в Казахстане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».