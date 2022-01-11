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СНГ 11.01.2022 13:28

Токаев считает госаппарат Казахстана пока оптимальным, не исключает сокращение в будущем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в настоящее время численность госаппарата является оптимальной, но в будущем, возможно постепенное его сокращение.

"В соответствии с моим поручением в прошлом году численность государственного аппарата была сокращена на 15 процентов. (...) На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной", - сказал Токаев на заседании мажилиса во вторник.

При этом он отметил, что "после всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим".

"Если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, следовательно, и численность госаппарата будет постепенно сокращаться", - сказал он.

По его словам, госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции "слышащего государства".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСАППАРАТ


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