В ЕС отмечают выдающиеся человеческие качества скончавшегося председателя Европарламента

В руководстве ЕС скорбят в связи с кончиной председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

"Глубоко огорчена страшной потерей великого европейца и гордого итальянца", - написала во вторник в твиттере председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Давид Сассоли был страстным журналистом, выдающимся председателем Европейского парламента и перво-наперво дорогим другом", - отметила она.

"Опечален и взволнован новостью об уходе председателя Европейского парламента Давида Сассоли - искреннего и страстного европейца. Нам уже не хватает его человеческого тепла, его великодушия, его сердечности и его улыбки", - отреагировал на кончину Сассоли глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Уход Сассоли - это большое горе. Мы потеряли ценного политика, но прежде всего друга, человека, посвятившего свою жизнь другим, сначала в журналистике, а потом как председатель Европейского парламента", - написал в свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее о кончине Сассоли сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло. "Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал он в твиттере.

В понедельник Европейский парламент распространил в Брюсселе коммюнике о госпитализации Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы".

"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы", - сказано в документе.